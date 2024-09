Autounfall beim Abbiegen in Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend auf der L380a ereignet hat. Gegen 21 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem VW Polo die Landesstraße von Metzingen in Richtung Eningen. Im Bereich der Einmündung zu einem Hof kurz vor Eningen, setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden VW LT28 an, dessen 58 Jahre alter Fahrer derzeitigen Erkenntnissen zufolge jedoch bereits den Blinker gesetzt hatte, um nach links abzubiegen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, brach der 58-Jährige seinen Abbiegevorgang ab. Der Polo-Lenker wich nach links aus, worauf der Wagen mit der Leitplanke kollidierte und im Grünstreifen zum Stehen kam. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der 35-Jährige wurde vorsorglich vor Ort vom Rettungsdienst untersucht. Sein Pkw musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. (pol)