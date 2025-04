Autos stoßen unterhalb der Reutlinger Achalm zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 11.500 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf dem Achalmer Sträßle in Reutlingen. Ein 23-Jähriger befuhr gegen 20.20 Uhr mit einem BMW das Achalmer Sträßle vom Königssträßle herkommend.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet er in einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW eines 25-Jährigen. Dieser erlitt nach aktuellem Stand leichte Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. (pol)