Autos kollidieren bei Überholmanöver auf der Landstraße Richtung Würtingen

ST. JOHANN. Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der L380 erlitten. Ein 20-Jähriger befuhr laut Polizei kurz nach 7.30 Uhr mit einem Mercedes Sprinter die Landesstraße von Gächingen kommend in Richtung Würtingen. Im Bereich der Einmündungen in Richtung Lonsingen zog er hinter einem langsamer fahrenden Kraftrad nach links, um einen Einblick über den Streckenverlauf zu erhalten. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Ford EcoSport einer 60-Jährigen, die bereits zum Überholen ausgeschert hatte und sich auf gleicher Höhe befand. Der Ford geriet ins linksseitige Bankett und kurzzeitig ins Schlingern. Dabei erlitt die 60-Jährige nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 3.500 Euro. (pol)