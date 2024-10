Autos in Ofterdingen aufgebrochen: Geldbörsen gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. Eine in der Mittelkonsole eines Honda abgelegte Geldbörse dürfte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Ofterdinger Tannhäuserweg einen Autoaufbrecher angelockt haben. Das berichtet die Polizei. Zwischen 20.30 Uhr und 6.30 Uhr hebelte der Kriminelle eine verschlossene Türe des Autos auf und plünderte die Geldbörse aus. Mit der Scheckkarte und Bargeld machte er sich anschließend unerkannt aus dem Staub. Der hinterlassene Sachschaden am Auto wird auf zirka 1.000 Euro.

Im ungefähr gleichen Zeitraum machte sich möglicherweise der gleiche Kriminelle an einem in der Stäffelenstraße geparkten VW Golf zu schaffen. Auch in diesem Wagen fand er eine Geldbörse vor, die er ausplünderte. Aufbruchspuren konnten an diesem Fahrzeug nicht festgestellt werden. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)