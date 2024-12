Autos bei Tübingen von Sattelzug ineinandergeschoben

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einem Auffahrunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstagmorgen im Bereich der Ausfahrt des Schlossbergtunnels in Richtung Unterjesingen gekommen. Gegen acht Uhr war dort ein 60 Jahre alter Mann mit einem Sattelzug unterwegs und wollte nach links in Richtung Westbahnhof abbiegen. Offenbar beim Blick in den Rückspiegel, um sich nach links einzuordnen, übersah der Fahrer, dass sich der Verkehr vor ihm aufgrund der Rot zeigenden Ampel gestaut hatte.

Der Laster fuhr ins Heck des wartenden Audi einer 36-Jährigen und schob diesen und drei davorstehende Autos, einen Skoda, einen VW sowie einen Tesla, ineinander. Die Frau erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Die übrigen Beteiligten wollten sich gegebenenfalls selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Den Gesamtschaden an den fünf Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. (pol)