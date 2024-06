Auto rast bei Verkehrskontrolle in Reutlingen auf Polizisten zu

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Gegen den Fahrer eines schwarzen Mini Cooper, der am Donnerstagabend in Reutlingen bei einer Verkehrskontrolle geflüchtet ist und dabei mehrere Polizeibeamten gefährdet hat, ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen. Gegen 23.10 Uhr sollte der Mini an einer eingerichteten Kontrollstelle auf der Rommelsbacher Straße, an stadteinwärts gelegenen Bushaltestelle, kurz nach dem Tunnel angehalten und kontrolliert werden, teilte die Polizei mit.

Dabei missachtete der Fahrer nicht nur die deutlichen Anhaltezeichen, sondern fuhr auch ungebremst auf den Anhalteposten zu, sodass der Beamte zur Seite treten musste. Nachfolgend beschleunigte er seinen Wagen stark, sodass die Kontrollbeamten auf den Gehweg flüchten mussten. An der Kreuzung missachtete er die rote Ampel, bog nach links in die Carl-Diem-Straße ein und flüchtete. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Mini unweit entfernt abgestellt aufgefunden werden. Der Pkw wurde in der Folge beschlagnahmt und sichergestellt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. (pol)