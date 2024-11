Autoknacker stiehlt Navi aus geparktem Wagen in Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METINGEN. Am Sonntag ist auf einem Parkplatz in der Metzinger Eisenbahnstraße ein Fahrzeug aufgebrochen worden. Gegen 17.45 Uhr meldete ein Zeuge beim Polizeirevier Metzingen die eingeschlagene Seitenscheibe eines dort parkenden Renault Twingo. Da der Halter weder vor Ort, noch telefonisch erreichbar war, wurde das Fahrzeug abgeschleppt und durch die Polizei in Verwahrung genommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Navigationsgerät aus dem Fahrzeug entwendet. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)