METZINGEN. Ein geparktes Auto ist in der Nacht zum Mittwoch ins Visier eines Kriminellen geraten. In der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 7.30 Uhr öffnete ein Unbekannter einen in der Straße In der Au stehenden Dacia auf noch unbekannte Art und Weise und entwendete aus einem im Innenraum befindlichen Geldbeutel eine größere Summe Bargeld. Das Polizeirevier Metzingen ermittelt. (pol)