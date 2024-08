Autoknacker klaut EC-Karten in Sirchingen und hebt gleich Geld ab

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH-SIRCHINGEN. Ein Autoknacker war in der Nacht zum Mittwoch im Sirchinger Erlenweg unterwegs und hat in einem geparkten Wagen zugelangt. Vermutlich über eine nicht ordnungsgemäß verschlossene Schiebetür gelangte der bislang unbekannte Täter in der Zeit von 18 Uhr bis 8 Uhr in einen Mazda. Aus einem Geldbeutel im Auto ließ der Dieb das Bargeld sowie mehrere EC-Karten mitgehen. Bis zur Feststellung des Diebstahls hatte der Unbekannte bereits mehrere Zahlungen damit veranlasst. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)