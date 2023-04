Autoknacker in Reutlingen: Polizei entdeckt weitere aufgebrochene Fahrzeuge

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Autoknacker treibt offenbar sein Unwesen in Reutlingen. Nachdem die Polizei zunächst von sechs aufgebrochenen Auto berichtet hat, berichtet sie jetzt von weiteren Fahrzeugen.

Auch diese wurden wohl von ein und demselben Täter in den Fokus genommen. In einem aktualisierten Bericht heißt es:

In der Innenstadt von Reutlingen sind am Wochenende weitere Fahrzeuge ins Visier eines Kriminellen geraten. Auch in einem Parkhaus in der Lederstraße wurden zwei dort abgestellte Pkw durch das Einschlagen eines Seitenfensters aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Reutlingen prüft einen Zusammenhang der Fälle und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 nach wie vor um Zeugenhinweise. (pol)