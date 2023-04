Autoknacker bricht in Reutlingen sechs Fahrzeuge auf

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. In der Reutlinger Innenstadt hat in der Nacht zum Sonntag ein Krimineller sein Unwesen getrieben. Wie bislang bekannt ist, schlug im Tatzeitraum zwischen 20 Uhr und sechs Uhr vermutlich ein und derselbe Täter an sechs in der Rathausstraße, Kaiserstraße, Krämerstraße, Bismarckstraße, Metzgerstraße und Jahnstraße geparkten Fahrzeugen jeweils ein hinteres Seiten- bzw. Dreiecksfenster ein, um hierdurch in den Innenraum zu gelangen. Dabei erbeutete der Unbekannte unter anderem Bargeld.

Das Diebesgut insgesamt steht abschließend jedoch noch nicht fest. Ebenso der angerichtete Sachschaden. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07121/942-3333 um Zeugenhinweise.

Auch in Mössingen war ein Autoknacker am Werk

An einem auf einem Klinikparkplatz in der Hechinger Straße geparkten BMW hat sich am Sonntag ein Unbekannter zu schaffen gemacht. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr schlug der Täter die Beifahrerscheibe des Wagens ein und entwendete aus dem Innenraum ein Bekleidungsstück. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (pol)