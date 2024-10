Autofahrerin weicht Wildtier bei Bad Urach aus und landet in Graben

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 21-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der L245 erlitten. Die Frau befuhr alut Polizei gegen 20.50 Uhr mit einem Fiat die Landesstraße von Seeburg in Richtung Hengen. Als kurz vor dem Sportgelände ein Wildtier die Fahrbahn kreuzte, wich sie den ersten Ermittlungen zufolge mit ihrem Wagen nach rechts aus.

Dieser überschlug sich in einem an die Fahrbahn angrenzenden Entwässerungsgraben und blieb auf der linken Seite liegen. Die 21-Jährige konnte das Unfallfahrzeug leicht verletzt verlassen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der am Pkw entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro beziffert. (pol)