Autofahrerin »rasiert« Verkehrsinsel in Reutlinger Karlstraße und braust davon

Das »umgelegte« Verkehrsschild auf der Karlsstraße, Gegenüber der Listpark und der Reutlinger Hauptbahnhof.

REUTLINGEN. Eine Autofahrerin ist im Berufsverkehr auf der Reutlinger Karlstraße über eine Verkehrsinsel gebraust und hat ein dortiges Verkehrsschild umgefahren. Augenzeugen berichteten dem GEA zunächst von einem lauten Knall, den sie gehört hätten. Die Frau sei danach unbeirrt weitergefahren. Sie habe nicht angehalten oder gebremst.

Auf Nachfrage bei der Reutlinger Polizei berichtete ein Sprecher, die Autofahrerin habe sich aber kurze Zeit später bei der Polizei gemeldet und den Vorfall zugegeben.

Nur eine gute Stunde später rückten die Technischen Betriebsdienste Reutlingen (TBR) an, räumten das »umgelegte« Verkehrsschild bei Seite und installierten ein neues. Wie hoch sich der Schaden beläuft, ist nicht bekannt. (GEA)