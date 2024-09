Autofahrerin prallt gegen Baumstumpf bei Grabenstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

GRABENSTETTEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine 81-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der L211 erlitten. Die Frau befuhr laut Polizei gegen10.40 Uhr mit ihrem VW Golf Plus die Landesstraße von Grabenstetten in Richtung Bad Urach. Am Ausgang einer Rechtskurve geriet sie aus ungeklärter Ursache mit dem Wagen auf die Gegenfahrspur und kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab. Im abschüssigen Grünstreifen prallte der VW gegen einen Baumstumpf. Die Feuerwehr sicherte das Fahrzeug und holte die Frau Seniorin aus diesem heraus.

Der Rettungsdienst brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Ihr Pkw, an dem Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Die L211 musste im Zuge des Einsatzes für rund zwei Stunden gesperrt werden. (pol)