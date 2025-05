Autofahrerin kracht bei Münsingen ins Heck eines Lastwagens

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Mit leichten Verletzungen ist eine Autofahrerin nach einem Verkehrsunfall am Montagmittag in eine Klinik eingeliefert worden. Die 26-jährige Opel-Fahrerin war gegen 13.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der L230 von Böttingen in Richtung Magolsheim unterwegs.

Offensichtlich übersah sie dabei einen vor ihr, im Bereich einer Rechtskurve verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsenden Lkw MAN, den ein 47 Jahre alter Mann steuerte und fuhr heftig gegen das Heck auf. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch Sachschaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Die Landesstraße war für die Dauer des Einsatzes bis um 14.30 Uhr komplett gesperrt. (pol)