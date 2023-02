Autofahrerin kracht bei Bad Urach in eine Felswand

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Nur leicht verletzt wurde eine 27-jährige Autofahrerin, die am Mittwochmorgen auf der Hanner Steige bei Bad Urach verunglückt ist. Die Frau war gegen 7.20 Uhr mit ihrem Mazda auf der kurvigen und stark abschüssigen Kreisstraße 6708 in Richtung Bad Urach unterwegs, als sie trotz langsamer Fahrt und Winterausrüstung mit ihrem Wagen auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen kam.

In der Folge kam sie nach links von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Felsen. Von diesem wurde der Mazda abgewiesen und prallte in die Leitplanken, bevor der Wagen letztendlich an einer Felswand zum Stehen kam. Ein Rettungswagen für die Fahrerin war nicht erforderlich, allerdings war ihr Auto nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Schaden wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. (pol)