Autofahrerin kollidiert mit Pfeiler an Reutlinger Tankstelle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmorgen mit einem Tankstellenpfeiler. Die 43-Jährige war mit ihrem Hyundai kurz nach sechs Uhr auf dem entsprechenden Gelände in der Albstraße unterwegs, als sie wohl aus Unachtsamkeit mit einem Pfeiler des Tankstellendachs zusammenstieß. Dabei erlitt die Frau nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Während die Säule augenscheinlich nicht beschädigt worden war, dürfte am Hyundai wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 6.000 Euro entstanden sein. (pol)