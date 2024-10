Autofahrerin fährt in Reutlingen E-Scooter-Fahrerin an und fährt davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Reutlingen seit Dienstagvormittag gegen eine noch unbekannte Autofahrerin. Diese war laut Polizei gegen 10.30 Uhr mit einem Smart auf der Burkhardt+Weber-Straße in Richtung Sondelfingen unterwegs. An der Einmündung in Richtung Sondelfinger Straße bog sie offenbar nach rechts ab, um der Burkhard+Weber-Straße in Richtung B28 zu folgen.

Dabei touchierte der Smart eine 36 Jahre alte E-Scooter-Lenkerin, die die Burkhardt+Weber-Straße in gleicher Richtung befuhr und an der Einmündung dem Radstreifen in Richtung Sondelfinger Straße folgte. Die 36-Jährige stürzte in der Folge zu Boden und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Lenkerin des Smart, von dem ein Teilkennzeichen bekannt ist, fuhr unterdessen davon. (pol)