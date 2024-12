Autofahrerin fährt in Metzingen Senior an und bringt ihn zum Arzt - Polizei sucht Zeugen

Ein LED-Leuchtkasten hängt an einem Polizeirevier.

METZINGEN. Die Fahrerin eines Kleinwagens mit Reutlinger Zulassung sucht das Polizeirevier Metzingen nach einem nachträglich angezeigten Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 10.30 Uhr, auf einem Zebrastreifen in der Nürtinger Straße Höhe Alte Apotheke ereignet hat. Ein 79-jähriger Fußgänger, der die Fahrbahn dort überquerte, wurde von der noch unbekannten Autofahrerin angefahren, berichtet die Polizei. Die etwa 50 bis 60 Jahre alte Frau hielt wie andere Verkehrsteilnehmer zwar sofort an, kümmerte sich um den erheblich verletzten Senioren und brachte ihn zu einem Facharzt. Allerdings wurde versäumt, die Personalien auszutauschen.

Eine Unfallanzeige bei der Polizei erfolgte erst nach der erfolgten Behandlung des 79-Jährigen. Zeugen des Unfalls und/oder die Ersthelfer am Unfallort werden gebeten, sich unter Tel. 071221/924-222 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (ak)