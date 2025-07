Autofahrerin übersieht elfjährigen Radler in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein elfjähriger Radler bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Sonnenstraße erlitten. Eine 44-Jährige befuhr gegen 7.30 Uhr mit einem Nissan die Sonnenstraße in Richtung Rommelsbacher Straße. Wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie den Radler, der auf einem parallel zu einem dortigen Fußgängerüberweg verlaufenden Radweg die Straße querte. Der Elfjährige stürzte daraufhin zu Boden. Eine sofortige ärztliche Versorgung des Jungen war nicht erforderlich. (pol)