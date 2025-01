Autofahrer unter Drogen fährt in Reutlingen Radfahrerin an

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in der Albstraße erlitten. Gegen 19 Uhr befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radstreifen in Richtung Echazufer. Ein 29-jähriger Fahrer eines VW-Golfs übersah die Radfahrerin beim Abbiegen und kollidierte dadurch im Kreuzungsbereich mit ihr. Durch den Zusammenstoß wurde die Radlerin leicht verletzt. Sie wurde durch den hinzugezogenen Rettungsdienst vor Ort ärztlich versorgt.

Entzug des Führerscheins noch vor Ort

Augenscheinlich entstand weder an dem Fahrrad noch an dem VW Golf Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Streifenbesatzung fest, dass der Unfallverursacher augenscheinlich unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand. Ein entsprechender Drogentest verlief bei ihm positiv, woraufhin sich der 36-Jährige im weiteren Verlauf einer Blutprobe unterziehen und noch vor Ort seinen Führerschein abgeben musste. (pol)