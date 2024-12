Autofahrer streiten sich in Eningen - ein Verletzter

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Am Samstagnachmittag sind gegen 13.50 Uhr zwei Autofahrer derart in Streit geraten, dass sie sich körperlich angingen. Vorausgegangen war ein Verkehrsvorfall im Scheibengipfeltunnel, weshalb ein 27-jähriger Fahrer eines VW Tiguan dem vorausfahrenden Opel, der von einem 29-Jährigen gelenkt wurde, dicht auffuhr und mehrmals die Lichthupe betätigte.

In einer Bushaltestelle in der Reutlinger Straße fuhr der 29-Jährige rechts ran und ließ den 27-Jährigen passieren. Dieser hielt jedoch ebenfalls an und beide Kontrahenten stiegen aus. Der 29-Jährige öffnete seinen Kofferraum und entnahm aus diesem einen Macheten ähnlichen Gegenstand für Gartenarbeiten und hielt sie dem 27-Jährigen entgegen. Der Gegenstand wurde anschließend wieder im Kofferraum verstaut und beide Personen gingen sich gegenseitig körperlich an.

Der 27-Jährige erlitt eine blutende Verletzung am Kopf und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Pfullingen aufgenommen. (pol)