Autofahrer streift bei Metzingen Radfahrer - der stürzt über Schutzplanke

METZINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am Montag zwischen Metzingen und Eningen ist ein Radfahrer verletzt worden. Kurz vor 17.30 Uhr befuhr ein 82-Jähriger mit einem VW Golf die K6714 in Richtung Eningen. Als ein vorausfahrender 18-Jähriger mit seinem Auto ausscherte, um einen in gleicher Richtung fahrenden, 56 Jahre alten Radfahrer zu überholten, bemerkte dies der VW-Lenker offensichtlich zu spät und kollidierte mit dem Radler.

Dieser stürzte nach rechts über die Schutzplanken. Im weiteren Verlauf streifte der 82-Jährige mit seinem Golf auch noch den Wagen des 18-Jährigen. Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall nach bisherigen Erkenntnissen leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. (pol)