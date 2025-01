Autofahrer prallt mit seinem Wagen gegen eine Hauswand in Pfronstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFRONSTETTEN. Ein Autofahrer ist am Montagnachmittag mit seinem Wagen gegen eine Hauswand geprallt. Der 62-Jährige befuhr zusammen mit seiner Beifahrerin gegen 16.30 Uhr mit einem VW Golf die Ortsdurchfahrt von Pfronstetten in Richtung Tigerfeld. Hierbei verlor er vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Hauswand.

Mit leichten Verletzungen wurden sowohl die 61-jährige Beifahrerin, als auch der Fahrzeuglenker zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am VW wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Gebäude wurde ebenfalls beschädigt, der dortige Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (pol)