Autofahrer nimmt Radler in Pfäffingen die Vorfahrt und verletzt ihn leicht

AMMERBUCH-PFÄFFINGEN. Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Stand die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen an der Einmündung der Lange Gasse/Nagolder Straße in Pfäffingen ereignet hat. Das teilte die Polizei mit. Ein 55-Jähriger war gegen 7.15 Uhr mit seinem VW auf der Langen Gasse unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Nagolder Straße einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 42 Jahre alten Radler, sodass es zur Kollision kam. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Stand blieben sowohl Fahrrad als auch Auto unbeschädigt. (pol)