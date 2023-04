Autofahrer missachtet Vorfahrt und bringt Radfahrer in Dettingen zu Fall

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Ersten Erkenntnissen zufolge hat laut Polizei ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag leichte Verletzungen erlitten. Kurz vor 18 Uhr befuhr ein 63 Jahre alter Mann mit einem Skoda die Straße Am Hammerweg und bog nach links in die Burgstraße ab. Hierbei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden, 42-jährigen Radfahrers, der daher eine Gefahrenbremsung einleitete. Hierbei stürzte er zu Boden und verletzte sich. Der Radler wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. An seinem hochwertigen Rennrad dürfte ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. (pol)