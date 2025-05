Autofahrer missachtet Vorfahrt bei Römerstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN. Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag in Böhringen entstanden. Ein Senior wollte gegen 9.45 Uhr mit einer Mercedes B-Klasse von der Aglishardter Straße aus nach links auf die B28 einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der vorfahrtsberechtigt dort fahrenden Mercedes C-Klasse eines 52-Jährigen.

Durch den Aufprall schleuderte die C-Klasse gegen eine am Fahrbahnrand angebrachte Schutzplanke. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. (pol)