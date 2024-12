Autofahrer kommt auf B28 bei Tübingen von der Fahrbahn ab

Am frühen Donnerstagmorgen wird die Polizei zu einem Unfall auf der A8 gefrufen. (Symbolbild)

TÜBINGEN. Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der B28 sucht das Polizeirevier Tübingen nach möglichen Geschädigten. Ein 33-Jähriger befuhr gegen 20.05 Uhr mit einem VW Tiguan die B28 von Rottenburg-Kiebingen herkommend in Richtung Tübingen. Zeugenangaben zufolge kam er dabei mit dem Wagen nach links von seiner Fahrspur ab, querte die Gegenfahrspur und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Anschließend setzte der 33-Jährige seine Fahrt fort, verließ die B28 an der Anschlussstelle Weilheim und wartete auf einem nahegelegenen Parkplatz auf die zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten.

Der entstandene Sachschaden am VW wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Den Schaden an den Leitplanken beziffert die Polizei mit etwa 250 Euro. Verletzt wurde niemand. Autofahrer, die zur Unfallzeit auf der Gegenfahrspur unterwegs waren und möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 07071/972-1400 zu melden. (pol)