Autofahrer in Metzingen missachtet Vorfahrt

METZINGEN. Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Samstagnachmittag im Kreisverkehr Metzinger Straße / Paul-Lechler-Straße ereignet hat. Ein 34-Jähriger war gegen 16.20 Uhr mit seinem Ford Kuga auf der Metzinger Straße unterwegs und wollte den Kreisverkehr in Richtung Dettingen/Erms überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 72 Jahre alten Pedelec-Fahrers, der sich mit seinem Fahrrad bereits im Kreisverkehr befand, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der Radler, der einen Helm getragen hatte, stürzte in der Folge, wobei er nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen erlitt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 1.500 Euro geschätzt. (pol)