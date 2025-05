Autofahrer flüchtet nach Unfall in Metzingen: In Tischardt alkoholisiert geschnappt

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 19-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend an der Einmündung Nürtinger Straße/Eisenbahnstraße in Metzingen verursacht hat. Das berichtet die Polizei. Eine 63-Jährige hatte dort, gegen 18.25 Uhr, mit ihrem Opel Meriva an der roten Ampel anhalten und warten müssen, als ihr der 19-Jährige mit seiner Mercedes C-Klasse ins Heck krachte. Im nachfolgenden Gespräch einigten sich beide Fahrer, dass man auf das Gelände der nahegelegenen Tankstelle fährt, um dort die erforderlichen Daten auszutauschen. Während die Frau auf das Tankstellengelände einbog, fuhr der Unfallverursacher weiter, bog in den Stauferweg ein und flüchtete in der Folge in Richtung Nürtingen.

Dank einer aufmerksamen Zeugin, die sowohl den Unfall als auch das nachfolgende Gespräch beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt hatte, konnte der Flüchtige samt seinem Fahrzeug wenig später in Tischardt angetroffen werden. Eine Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit ergab dabei einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 0,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (pol)