Autofahrer fährt auf Radweg in Tübingen und rammt Radfahrerin

TÜBINGEN. Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin hat sich am Mittwochabend in der Pfrondorfer Straße ereignet. Gegen 18.20 Uhr fuhr ein 68-Jähriger laut Polizei mit seinem Renault Twingo verbotswidrig auf dem Radweg. Hierbei stieß er mit einer 19-Jährigen zusammen, die dort in gleicher Richtung mit ihrem Rennrad unterwegs war. Beim Sturz zog sich die Radlerin leichtere Verletzungen zu, die nicht behandelt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an Pkw und Rad beläuft sich auf circa 500 Euro. (pol)