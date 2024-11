Autofahrer baut Unfall unter Drogeneinfluss bei Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Am Sonntagabend soll es bei Eningen aufgrund eines Rehs zu einem Unfall gekommen sein. Ein 22-Jähriger war mit seinem Opel Insignia gegen 20 Uhr auf der Landesstraße380 von Eningen in Richtung St. Johann unterwegs, als im Bereich der Erddeponie Renkenberg ein Reh von rechts die Fahrbahn überqueren wollte, so der Fahrer. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wich der junge Mann nach rechts aus, kam dabei in den Grünstreifen und kollidierte in der Folge mit einem Erdhügel und der Leitplanke.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Hinweise auf eine aktuelle Beeinflussung durch berauschende Substanzen fest, woraufhin der 22-Jährige eine Blutentnahme abgeben musste, wie die Polizei mitteilt. Der Schaden an Auto und Leitplanke beläuft sich auf zirka 21.000 Euro. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. (pol)