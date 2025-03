Autofahrer baut in Reutlingen Unfall und flieht als Geisterfahrer

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der Verlust der Fahrerlaubnis und mehrere Strafanzeigen sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagmorgen, gegen 04.30 Uhr auf der Bundesstraße 28 bei Reutlingen-Betzingen. Den ersten Ermittlungen zufolge kam der 41-jährige Fahrer eines Ford Focus auf der vierspurigen B28 zwischen Reutlingen und der Ausfahrt Betzingen in Fahrtrichtung Tübingen gegen die Leitplanke und beschädigte diese und sein Fahrzeug schwer.

Fahrer betrunken: Führerscheinentzug

Er wendete sein Fahrzeug nach dem Unfall und fuhr auf der falschen Richtungsfahrbahn in Richtung Reutlingen davon und gefährdete einen entgegenkommenden 21-jährigen Audifahrer. Der 41-Jährige hielt dann nach einigen hundert Metern an. Eine hinzugezogene Streife bemerkte deutlichen Atemalkoholgeruch, weshalb sich der Fahrer noch einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Der Führerschein und das Fahrzeug wurden beschlagnahmt. Der Schaden an Pkw und Leitplanke dürfte im mittleren vierstelligen Bereich liegen. (pol