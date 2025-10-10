Autofahrer übersieht Motorradfahrer in Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 47 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Reutlinger Straße. Ein 20-Jähriger wollte gegen 20.50 Uhr mit seinem Opel Mocca vom Gelände einer Tankstelle nach rechts auf die Reutlinger Straße einfahren. Dabei übersah er den von links aus Richtung Reutlingen auf seiner Kawasaki heranfahrenden 47-Jährigen.

Dieser versuchte noch nach links auszuweichen, wurde aber dennoch von dem Pkw erfasst und nach links auf eine Verkehrsinsel abgewiesen. In der Folge wurde der Biker von seiner Maschine in den angrenzenden Straßengraben abgeworfen. Ein Rettungswagen brachte den Motorradfahrer anschließend ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. (pol)