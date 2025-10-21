Autofahrer öffnet achtlos die Tür: Mädchen bei Unfall in Tübingen verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein verletztes Kind musste am Montagmorgen nach einem Verkehrsunfall in Tübingen in eine Klinik gebracht werden. Das berichtet die Polizei. Ein 54-Jähriger parkte gegen 7.50 Uhr mit einem VW Golf in der Uhlandstraße. Beim Öffnen der Fahrertür achtete der Fahrer nicht auf den nachfolgenden Verkehr. Ein in dieselbe Richtung fahrendes, zehn Jahre altes Mädchen konnte mit seinem Kinderfahrrad der Tür ausweichen, stürzte hierbei jedoch zu Boden und verletzte sich. Der Rettungsdienst kümmerte sich um das Kind und brachte es zur ambulanten Behandlung in das Krankenhaus. (pol)