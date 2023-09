Auto während des Fahrens in Bad Urach gestreift - Zeugen gesucht

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Am Samstagmorgen ist es in der Burgstraße gegen 07.40 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen. Der 30-jährige Fahrer eines roten Audi A3 befuhr hierbei die Burgstraße aus Richtung Metzingen kommend, als ihm der 19-jährige Fahrer eines schwarzen VW Golf entgegenkam. Aus bislang unbekannter Ursache kam es dabei zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei ein Sachschaden von insgesamt ca. 8.000 Euro entstand. Bei der Unfallaufnahme konnten durch die Polizeibeamten beim Fahrer des Audi Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Zeugen, welche den roten Audi in auffälliger Fahrweise oder das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Münsingen unter Telefon 07381/93640 zu melden. (pol)