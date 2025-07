Auto-Unfall beim Linksabbiegen: Zwei Verletzte in Eningen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Ein Schaden in Höhe von rund 50.000 Euro sowie zwei Leichtverletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagabend in der Reutlinger Straße von Eningen ereignet hat. Ein 37-Jähriger wollte mit seinem BMW X1 gegen 21.50 Uhr von der Max-Planck-Straße auf die Reutlinger Straße nach links einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Reutlingen herannahenden VW T5, der von einem 58-Jährigen gelenkt wurde und zu diesem Zeitpunkt aufgrund eines vor ihm nach rechts in die Max-Planck-Straße abbiegenden Wagens links an diesem vorbeigefahren war.

In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem BMW und dem VW im Einmündungsbereich. Beide Unfallbeteiligen wurden vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt, der 58-Jährige wurde im Anschluss zur weiteren Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Zur Unfallaufnahme sowie Bergung der Fahrzeuge musste die Reutlinger Straße zeitweise voll gesperrt werden.