Auto touchiert Kind in Metzingen: Fahrer hält nicht an

METZINGEN. Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 13 Jahre altes Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag vor einem Einkaufsmarkt in der Stuttgarter Straße. Die 13-Jährige querte um 11.50 Uhr bei stockendem Verkehr die Fahrbahn, wobei sie vom Außenspiegel einer bislang unbekannten Daimler-Benz A-Klasse touchiert wurde, welche gerade dabei war, an der Fahrzeugkolonne links vorbeizufahren. Der unbekannte Fahrzeuglenker setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Stadtmitte Metzingen, ohne anzuhalten fort. Das leichtverletzte Kind wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu der grau-silberfarbenen Daimler-Benz A-Klasse machen können, deren rechter Außenspiegel beschädigt sein dürfte. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/9240 zu melden. (pol)