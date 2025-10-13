Auto streift Fahrrad in Reutlingen: Radler stürzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nach einem Unfall am Sonntagmittag ist ein Radfahrer mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes in eine Klinik gebracht worden. Ein 52 Jahre alter Radler befuhr gegen 13.45 Uhr die Borsigstraße in Richtung Dieselstraße. Im Bereich einer Linkskurve kam dem Mann eine 39-jährige Citroen-Fahrerin entgegen, wobei es zu einem Streifvorgang mit dem Radfahrer kam und dieser sich bei dem anschließenden Sturz auf die Fahrbahn verletzte. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge dürfte das Nichteinhalten der rechten Fahrspur seitens der Pkw-Lenkerin als Unfallursache in Betracht kommen. Die Schadenssumme an Pkw und Rad beläuft sich auf rund 1.500 Euro. (pol)