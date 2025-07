Auto stößt in Gammertingen mit Lkw zusammen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Beim Frontalzusammenstoß eines Dacia mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammengestoßen ist die 58-jährige Dacia-Fahrerin am Dienstagmorgen in der Sigmaringer Straße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Pkw-Lenkerin kurz nach 8.30 Uhr aus Richtung Sigmaringen kommend ortseinwärts und geriet dabei langsam auf die Gegenfahrbahn. Die Ursache dafür ist Gegenstand verkehrspolizeilicher Unfallermittlungen. Ein entgegenkommender 51-jähriger Lkw-Lenker konnte nicht mehr ausweichen.

Durch die Kollision wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungsdienst brachte sie mit schwereren Verletzungen in ein Klinikum. Es entstand Schaden von insgesamt rund 20.000 Euro. Der Dacia, an dem Totalschaden entstand, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Sigmaringer Straße war zur Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt. (pol)