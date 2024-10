Auto rutscht in Bad Urach in Graben und überschlägt sich

Bitte aktivieren Sie Javascript

BAD URACH. Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am frühen Freitagmorgen am Ortseingang von Hengen ereignet hat. Eine 36-Jährige war kurz vor ein Uhr mit ihrem Opel Astra auf der K6707 aus Richtung Bad Urach kommend unterwegs und wollte am Ortseingang Hengen nach links in einen Feldweg einbiegen. Weil sie aber zu schnell war, verfehlte sie die Einfahrt und rutschte in einen Graben rechts der Einfahrt.

In der Folge überschlug sich ihr Opel und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien und blieb unverletzt. Ihr Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in einer geschätzten Höhe von etwa 4.000 Euro entstanden war, wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. (pol)