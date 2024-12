Auto reißt in Tübingen bei Aufprall Ampel und Verkehrszeichen aus der Verankerung

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall aufgenommen, der sich am Montagnachmittag auf der Bundesstraße 28 auf Höhe des Festplatzes ereignet hat. Nach derzeitigem Kenntnisstand musste eine 30 Jahre alte VW-Fahrerin auf ihrem Weg von Rottenburg in Richtung Tübingen gegen 13.20 Uhr einen Spurwechsel vollziehen, um einen Zusammenstoß mit einem vor ihr in gleicher Richtung fahrenden und aus unbekannter Ursache plötzlich abbremsenden roten Twingo zu verhindern. Das berichtet die Polizei. Bei dem Ausweichmanöver kam es auf der linken Spur zum Zusammenstoß mit einem Toyota, welcher ebenfalls in Richtung Tübingen unterwegs war und von einer 47-Jährigen gelenkt wurde. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde der Toyota in ein Verkehrszeichen und eine Lichtzeichenanlage abgewiesen, sodass diese aus ihren Verankerungen gerissen wurden.

Der unbekannte Lenker des roten Twingo setzte unterdessen seine Fahrt ungehindert fort. Die zweispurige B28 musste während der Unfallaufnahme und Bergung des nicht mehr fahrbereiten Toyota zeitweise in Fahrtrichtung Tübingen gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.500 Euro. Durch den Aufprall erlitt die 47-jährige Pkw-Lenkerin leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht.