Auto rast in Waschbox einer Reutlinger Autowaschanlage: 80-jährige Fahrerin verletzt

REUTLINGEN. Eine Seniorin ist bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände einer Autowaschanlage am Freitagvormittag in der Reutlinger Bayernstraße verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Die über 80 Jahre alte Frau war kurz vor zehn Uhr mit ihrem Smart in eine Waschbox gefahren. Zeugenangaben nach fuhr sie im Anschluss aus dem Waschplatz heraus und mit erhöhter Geschwindigkeit in eine weitere Waschbox hinein. Dort kollidierte sie mit dem Reanult Clio einer 44 Jahre alten Frau, die gerade dabei war, ihr Fahrzeug zu waschen und glücklicherweise daneben stand.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Die Unfallverursacherin musste mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes in eine Klinik eingeliefert werden. Da der Verdacht bestand, dass sie unter Medikamenteneinfluss stand, wurde eine Blutprobe bei ihr durchgeführt. (pol)