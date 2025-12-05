Auto prallt in Reutlingen in Lieferwagen: Zwei Schwerverletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen in der Ringelbachstraße sind fünf Personen zum Teil schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger befuhr kurz nach ein Uhr mit einem VW Polo die Ringelbachstraße in Richtung Markwasen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er mit seinem Wagen im Verlauf einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal auf einen haltenden VW Up eines 35-jährigen Angestellten eines Lieferdienstes prallte. Der Mann stand zu diesem Zeitpunkt hinter seinem Wagen und wurde durch diesen erfasst, auf die Fahrbahn geschleudert und schwerverletzt.

Zudem wurde ein danebenstehender 40 Jahre alter Mann durch umherfliegende Trümmerteile getroffen, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Der 22-jährige Unfallverursacher wurde ebenfalls schwer verletzt, während seine beiden Mitfahrer im Alter von 22 und 23 Jahre leichte Verletzungen davontrugen. Nach Versorgung der Verletzten an der Unfallstelle wurden diese durch den Rettungsdienst in Kliniken gebracht. Ein Abschlepper transportierte die stark beschädigten Unfallwagen ab. Nach derzeitigen Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf rund 25.000 Euro. (pol)