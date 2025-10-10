Auto prallt in Lustnau gegen Laternenmast

Bitte aktivieren Sie Javascript

LUSTNAU. Ein verletzter Pkw-Lenker, ein Sachschaden von rund 12.000 Euro sowie ein nicht mehr fahrbereiter Pkw sind die Folgen eines Unfalls am Donnerstagmittag in der Bebenhäuser Straße in Lustnau. Nach bisherigen Erkenntnissen kam dort ein 69-Jähriger mit seinem Mercedes gegen 13 Uhr aufgrund einer medizinischen Ursache von der Fahrbahn ab und prallte im weiteren Verlauf mit seinem Wagen gegen einen Laternenmast. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und in eine Klinik gebracht. Sein Mercedes wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der schwerbeschädigte Laternenmast musste durch die Stadtwerke demontiert werden. (pol)