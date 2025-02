Auto prallt bei Münsingen gegen Leitplanken

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der L230 entstanden. Ein 44-Jähriger befuhr gegen 19.20 Uhr mit einem Seat Leon die Landesstraße von Böttingen herkommend in Richtung Magolsheim. In einer leichten Linkskurve kam er dabei mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Der 44-Jährige blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Die L230 musste im Bereich der Unfallstelle bis zum Abschluss der Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten bis etwa 20.30 Uhr halbseitig gesperrt werden. (pol)