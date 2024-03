Auto prallt bei Lonsingen gegen Baum - Fahrer hat über zwei Promille

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. Seinen Führerschein sowie eine Blutprobe musste ein Autofahrer in der Nacht zum Sonntag abgeben. Das berichtet die Polizei. Der 24-Jährige war gegen 00.10 Uhr mit seinem VW Golf auf der Gemeindeverbindungsstraße zwischen Bleichstetten und Lonsingen unterwegs, als er kurz vor Lonsingen nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Ein beim Unfallverursacher durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 24-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der VW, an welchem sich der Sachschaden auf circa 4.000 Euro belaufen dürfte, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. (pol)