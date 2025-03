Bargeld aus Gächinger Gasthof gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. In einen Gasthof in der Parkstraße in Gächingen ist ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Der Täter drang dazu in der Zeit von 20 Uhr bis 3.50 Uhr gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein. Nachdem der Kriminelle sowohl die zur Gaststätte gehörende Metzgerei, als auch weitere Räumlichkeiten betreten und durchsucht hatte, brach er den Zugang zum Verkaufsraum auf und öffnete einen dort befindlichen Kassenautomaten. Aus diesem entwendete er Bargeld in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Kriminaltechniker sicherten vor Ort die Spuren. (pol)