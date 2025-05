Auto mit leerem Pferdeanhänger fängt Feuer bei Tübingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGENN. Zu einem Fahrzeugbrand an der Einmündung der Kreisstraße 6914/Ebenhalde ist es am Mittwochnachmittag gekommen. Gegen 17.10 Uhr bemerkte der 63 Jahre alte Lenker eines Rover Defenders mit leerem Pferdeanhänger während der Fahrt Flammen an seinem Fahrzeug, woraufhin er anhielt und seinen Pkw verließ.

Durch die von ihm verständigte Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte nicht mehr verhindert werden, dass das Fahrzeug vollständig ausbrannte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. (pol)