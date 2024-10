Auto kracht in Trochtelfingen gegen Lichtmast: Fahrerin verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Ein Verkehrsunfall mit Personen- und beträchtlichem Sachschaden hat sich am Samstagnachmittag in Trochtelfingen ereignet, teilte die Polizei mit. Kurz vor 17 Uhr war eine 26 Jahre alte Frau mit einem Honda auf der Hohenbergstraße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe des Grafentalwegs kam ihr auf ihrer Fahrspur ein anderer Pkw entgegen, weshalb die 26-Jährige zur Verhinderung einer Frontalkollision nach rechts auswich. In der Folge prallte der Honda gegen einen Lichtmast. Zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto, das nach dem Unfall weitergefahren war, war es nicht gekommen.

Die 26-Jährige wurde mit nach derzeitigem Kenntnisstand leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der total beschädigte Honda musste abgeschleppt werden. Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden auf circa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zum Lenker des entgegenkommenden Autos, dessen Kennzeichen von Zeugen notiert worden war, dauern an.